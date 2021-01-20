Spiegel: Европарламент хочет потребовать остановки «Северного потока – 2» в связи с задержанием Навального

Европарламент, как пишет немецкий журнал Spiegel, хочет потребовать остановки проекта «Северного потока – 2» в связи с задержанием Алексея Навального. В тексте заявления, которое оказалось в распоряжении издания, говорится, что евродепутаты намерены требовать санкций против людей, который несут ответственность за арест оппозиционного политика. Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения институтами сообщества. Ранее строительство газопровода было приостановлено, когда против него ввели санкции США и ряд зарубежных компаний отказались от дальнейшего участия.