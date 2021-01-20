В американском Белом доме официально сменился хозяин. Джозеф Байден принес присягу в качестве 46-го президента США. Церемония инаугурации проходила в сокращенном варианте из-за коронавируса и при повышенных мерах безопасности из-за недавних беспорядков, в которых участвовали сторонники ушедшего президента Дональда Трампа.

Экономист Константин Сонин сказал в эфире «Эха», что, вероятнее всего, сейчас Байден начнет отменять последние распоряжения своего предшественника. Сонин добавил, что не ждет в ближайшее время изменений в российско-американских отношениях.