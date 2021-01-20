«Роскосмос» утверждает, что на МКС восстановлена работа российской системы получения кислорода. Оборудование функционирует в штатном режиме. Система находится в российском модуле «Звезда». О том, что она вышла из строя, ранее сегодня сказал космонавт Сергей Рыжиков. В свою очередь в Роскосмосе заверили, что станции и экипажу ничего не угрожает. Система кондиционирования уже выходила из строя пару лет назад.
2021-01-20T22:34:03+03:00
2021-01-20T22:34:03+03:00
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22:34, 20 января 2021
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