«Роскосмос» утверждает, что на МКС восстановлена работа российской системы получения кислорода. Оборудование функционирует в штатном режиме. Система находится в российском модуле «Звезда». О том, что она вышла из строя, ранее сегодня сказал космонавт Сергей Рыжиков. В свою очередь в Роскосмосе заверили, что станции и экипажу ничего не угрожает. Система кондиционирования уже выходила из строя пару лет назад.