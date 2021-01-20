Не менее трех человек погибли при взрыве в центре Мадрида. Семь получили ранения, один числится пропавшим без вести, пишет испанская газета El Pais. По предварительным данным, в доме взорвался газ, незадолго до этого рабочий проверял там газовое оборудование. Три верхних этажа пятиэтажного здания оказались разрушены.