Мэрия Москвы не согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку Навального

Мэрия Москвы не согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку политика Алексея Навального. В самой организации сказали, что получили ответ столичного правительства. Акция планировалась в конце следующей недели. Кроме того, митинг в поддержку Навального хотят провести в субботу в Москве и еще ряде городов его сторонники. Накануне сообщалось, что акции не согласованы.