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22:33, 20 января 2021

Мэрия Москвы не согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку Навального

Мэрия Москвы не согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку политика Алексея Навального. В самой организации сказали, что получили ответ столичного правительства. Акция планировалась в конце следующей недели. Кроме того, митинг в поддержку Навального хотят провести в субботу в Москве и еще ряде городов его сторонники. Накануне сообщалось, что акции не согласованы.



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