Роскомнадзор требует от интернет-сервисов удалить призывы к участию подростков в митингах. Такие требование ведомство, как сообщается, уже направило администрациям социальных сетей TikTok и «ВКонтакте». Также чиновники требуют пресекать вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. Какие именно – не уточняется.
2021-01-20T22:33:20+03:00
2021-01-20T22:33:20+03:00
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22:33, 20 января 2021
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