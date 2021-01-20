Роскомнадзор требует от интернет-сервисов удалить призывы к участию подростков в митингах. Такие требование ведомство, как сообщается, уже направило администрациям социальных сетей TikTok и «ВКонтакте». Также чиновники требуют пресекать вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. Какие именно – не уточняется.