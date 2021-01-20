Тринадцать депутатов муниципального образования «Смольнинское» задержали за попытку провести собрание

Полиция Санкт-Петербурга увезла в отделение 13 депутатов муниципального совета округа Смольнинское за попытку провести заседание. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСобрании города Борис Вишневский. «Я сейчас нахожусь как раз в том отделе полиции, куда их всех привезли. Такого не случалось с момента разгона Учредительного собрания, чтобы почти целиком орган местного самоуправления увезли в полицию за попытку исполнить свои депутатские обязанности и провести заседание», — сказал он. По словам Вишневского, депутатам вменяют нарушение антикоронавирусного постановления правительства города. «Это абсолютный бред, потому что на заседания органов государственной власти, в том числе органов местного самоуправления, оно не распространяется Это абсолютно незаконно», — заключил он.
2021-01-20T22:05:45+03:00
2021-01-20T22:05:45+03:00
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Эксклюзив Эха 22:05, 20 января 2021
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