Тринадцать депутатов муниципального образования «Смольнинское» задержали за попытку провести собрание

Полиция Санкт-Петербурга увезла в отделение 13 депутатов муниципального совета округа Смольнинское за попытку провести заседание. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСобрании города Борис Вишневский. «Я сейчас нахожусь как раз в том отделе полиции, куда их всех привезли. Такого не случалось с момента разгона Учредительного собрания, чтобы почти целиком орган местного самоуправления увезли в полицию за попытку исполнить свои депутатские обязанности и провести заседание», — сказал он. По словам Вишневского, депутатам вменяют нарушение антикоронавирусного постановления правительства города. «Это абсолютный бред, потому что на заседания органов государственной власти, в том числе органов местного самоуправления, оно не распространяется Это абсолютно незаконно», — заключил он.