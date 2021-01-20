В ФРГ до 14 февраля продлены жесткие ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Для граждан в транспорте и продуктовых магазинах станут обязательными маски типа FFP2. Они защищают от заражения не только окружающих, но и самого пользователя. Промтоварные магазины, культурно-развлекательные и спортивные заведения, а также парикмахерские, рестораны и кафе останутся закрытыми. Граждане должны быть по возможности переведены на удаленную работу. Школьники и дальше будут обучаться дистанционно. Резко ограничены контакты, запрещено туристическое пребывание в гостиницах.

Профессор Лотар Вилер, глава эпидемиологического института имени Роберта Коха при минздраве ФРГ призвал к соблюдению всех предписаний до уменьшения числа заражений. В Германии уже привито более одного миллиона двухсот тысяч человек. Однако пока население не будет вакцинировано в достаточной степени, необходимо сдерживать вирус другими способами: носить маски и следовать принятым мерам, отметил эксперт. Это касается и уже привитых граждан, поскольку неясно, распространяют ли они вирус дальше.

Профессор Вилер заявил «Эху», что без жестких мер пандемию нельзя ограничить и тем более остановить. По его словам, трудно соблюдать баланс между свободами и правом на здоровье, однако политики должны защищать население. Вилер также разъяснил, что ограничение поездок – это важный вклад в борьбу с пандемией.

Количество новых случаев инфицирования в Германии, по официальным данным, почти в два раза меньше, чем в России