Джо Байден официально вступил в должность президента США, а Камала Харрис — в должность вице-президента, войдя в историю не только как первая женщина, но и как первая не-белая женщина на этом посту. Церемония инаугурации состоялась в оцепленном тысячами офицеров Нацгвардии Вашингтоне.

Без нескольких минут в полдень 20 января бывший вице-президент Джо Байден принес присягу и стал 46 президентом США. За несколько минут до того присягу принесла и его вице-президент, бывший генпрокурор Калифорнии и сенатор от штата Камала Харрис. Церемония инаугурации проходила в Капитолии при минимальном количестве гостей — около тысячи человек, и полном отсутствии зрителей на Национальном Молле, который в целях безопасности — после мятежа 6 января, был закрыт для публики. 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый Дом рано утром, нарушив полуторавековую традицию и не пойдя на инаугурацию преемника. Вместо этого Трамп устроил торжественную церемонию в честь отъезда на военной базе Эндрюс в Мэриленде, откуда он улетел во Флориду. Примечательно, что вице-президент Майк Пенс, а также республиканские лидеры Конгресса Митч Макконнел и Кевин Маккарти отказались посещать церемонию и вместо этого пошли на мессу в церкви вместе с Байденом, а затем — на инаугурацию. Кроме Трампа на церемонии в Капитолии из ныне живущих бывших президентов не присутствовал только 96-летний Джимми Картер, по состоянию здоровья. Остальных — Барака Обаму, Джорджа Буша-мл и Билла Клинтона Байден поблагодарил за поддержку.

Сразу после вступления в должность в свой первый день Джо Байден намерен подписать 15 президентских указов, отменяющих указы Трампа — в сфере международных соглашений, эмиграции и окружающей среды.