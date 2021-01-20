Биржевые индексы в США выросли после инаугурации президента Джозефа Байдена. Рост составил около 1-2%, передает агентство ТАСС. Как писала ранее газета The Wall Street Journal, позитивная динамика на рынке лишь укрепила оптимистические настроения у инвесторов по поводу новой американской администрации. Участники рынка надеются, что пакет мер по стимулированию экономики, который предлагает Байден, поможет бизнесу преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса.
2021-01-20T21:34:15+03:00
2021-01-20T21:34:15+03:00
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21:34, 20 января 2021
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