Биржевые индексы в США выросли после инаугурации президента Джозефа Байдена. Рост составил около 1-2%, передает агентство ТАСС. Как писала ранее газета The Wall Street Journal, позитивная динамика на рынке лишь укрепила оптимистические настроения у инвесторов по поводу новой американской администрации. Участники рынка надеются, что пакет мер по стимулированию экономики, который предлагает Байден, поможет бизнесу преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса.