Абхазия отказывается выдавать России двух обвиняемых в убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. В прокуратуре республики ссылаются на требования Конституции. В то же время там выражают готовность привлечь обвиняемых к уголовной ответственности, если Россия направит материалы дела, передает агентство «Интерфакс».

Ранее российские следователи объявили, что обвиняемые в убийстве криминального авторитета имеют двойное гражданство – российское и абхазское. После этого преступления они скрылись в республике. Оба были заочно арестованы российским судом.