В следственных изоляторах Москвы ввели запрет на свидания с родственниками и прием посылок. Столичное управление тюремного ведомства пояснило, что решение принято из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Сейчас новых арестованных принимает только СИЗО в Капотне. Столичное управление ФСИН также ограничило вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия.