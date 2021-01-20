В следственных изоляторах Москвы ввели запрет на свидания с родственниками и прием посылок. Столичное управление тюремного ведомства пояснило, что решение принято из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Сейчас новых арестованных принимает только СИЗО в Капотне. Столичное управление ФСИН также ограничило вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия.
2021-01-20T21:33:19+03:00
2021-01-20T21:33:19+03:00
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21:33, 20 января 2021
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