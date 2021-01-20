Интернет-сервис YouTube заблокировал видео с заседания суда в Петербурге о запрете ряда японских мультфильмов. В этом ролике судья в компании зампрокурора и двух экспертов смотрели отрывки из самих мультфильмов. Судя по уведомлению на сервисе, блокировка произошла по требованию издателя видеоигр и аниме.

Ранее власти потребовали ограничить доступ к нескольким страницам, на которых показывали серии мультфильмов «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Инуяшики». «Токийский гуль». Прокуратура считает, что они склоняют детей к насилию и самоубийству.