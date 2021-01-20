В результате массового отравления в двух школах в Красноармейске пострадали 96 детей, один госпитализирован

В результате массового отравления в двух школах в подмосковном Красноармейске пострадали 96 детей, один госпитализирован.

По данным издания МБХ медиа, еду в эти учебные учреждения поставляет компания, связанная с Евгением Пригожиным, также известным как «повар Путина». В 2018-2019-м в Москве уже отмечалась серия массовых отравлений в школах, поставки питания в которые СМИ связывали с Пригожиным. В одной из школ в результате этого случилась вспышка шигеллеза.