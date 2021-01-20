Фильм-расследование «Дворец для Путина» Алексея Навального установил рекорд по просмотрам

Фильм-расследование «Дворец для Путина» Алексея Навального установил рекорд и стало самым просматриваемым видео не только в российском, но и в иностранных сегментах YouTube 19 января, пишет издание МБХ медиа со ссылкой на аналитическую компанию БлоггерБейз. В этот день фильм набрал без малого 13 миллионов просмотров, а к моменту выхода этой новости — 27 миллионов. В фильме рассказывается о дворцовом комплексе на мысе Идокопас близ Геленджика. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это расследование «чушью.»
2021-01-20T21:08:12+03:00
2021-01-20T21:08:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:08, 20 января 2021
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