Фильм-расследование «Дворец для Путина» Алексея Навального установил рекорд по просмотрам

Фильм-расследование «Дворец для Путина» Алексея Навального установил рекорд и стало самым просматриваемым видео не только в российском, но и в иностранных сегментах YouTube 19 января, пишет издание МБХ медиа со ссылкой на аналитическую компанию БлоггерБейз. В этот день фильм набрал без малого 13 миллионов просмотров, а к моменту выхода этой новости — 27 миллионов. В фильме рассказывается о дворцовом комплексе на мысе Идокопас близ Геленджика. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это расследование «чушью.»