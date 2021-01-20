Мэрия Москвы не согласовала митинг в поддержку арестованного политика Алексея Навального 30-го января. Заявку на собрание на проспекте Сахарова подала Либертаринская партия – городские власти отказали организаторам, сославшись на ситуацию с коронавирусом.

Навального задержали 17-го января по возвращении из Берлина, где он проходил лечение. ФСИН просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Сторонники политика планируют выходить на протесты 23-го января по всей стране, однако согласовывать акции на этот день власти тоже отказываются. Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от администрации мессенджера ТикТок блокировать призывы к пользователям выходить в этот день на уличные акции.