Инаугурация Джо Байдена прошла в США. В своей речи новый президент призвал граждан решать актуальные проблемы и поддерживать своих союзников. «Это наш исторический момент кризиса и вызовов, и единство — это путь вперед», — сказал Байден. «Мы можем видеть друг в друге не противников, а соседей. Мы можем относиться друг к другу с достоинством и уважением. Мы можем объединить силы. <...> Без единства не мира, только горечь и гнев. Нет прогресса, <...> нет нации, только состояние хаоса», — добавил Байден. Также Байден во время инаугурационной речи почтил минутой молчания память умерших от COVID-19.
2021-01-20T21:05:23+03:00
2021-01-20T21:05:23+03:00
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21:05, 20 января 2021
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