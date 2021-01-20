Власти Нидерландов обсуждают вопрос о введении комендантского часа, передает местный телеканал NOS. Новые ограничения, по его сведениям, могут вступить в силу уже вечером в пятницу. Комендантский час будет действовать с 20:30 до 4:30. В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак. Официально решение должно быть объявлено позже сегодня. С декабря в Нидерландах был введен практически тотальный карантин, закрыты все магазины, где на продают товары первой необходимости или еду.
2021-01-20T20:33:06+03:00
2021-01-20T20:33:06+03:00
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20:33, 20 января 2021
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