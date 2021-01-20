Полицейские в Петербурге задержали депутатов муниципального совета Смольнинское за попытку провести заседание

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали депутатов муниципального совета Смольнинское за попытку провести заседание. Как говорят представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в отдел полиции доставили 13 человек. Их обвинили в нарушении постановления городской администрации о запрете публичных мероприятий и массовых акций. Совет округа «Смольнинское», в котором большинство составляют представители оппозиции, находится в конфликте с администрацией муниципалитета. Из-за этого, как передает агентство «Интерфакс», постоянно срываются выборы нового главы администрации. Источник агентства в полиции настаивает, что депутатов не задержали, а лишь доставили в полиции. И не 13, а всего 10 человек.