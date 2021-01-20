Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в акциях протеста. Ведомство ссылается на требование Генпрокуратуры. Кроме того, надзорный орган обратился ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения информации, которая может привести к участию несовершеннолетних в противоправных действиях. Каких именно – в Роскомнадзоре не уточнили.
2021-01-20T20:31:57+03:00
2021-01-20T20:31:57+03:00
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20:31, 20 января 2021
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