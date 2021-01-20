Президент США Джозеф Байден официально вступил в должность

Церемония инаугурации проходит сейчас в Вашингтоне. Вместе с Байденом присягу принесла вице-президент Камала Харрис. 46-й президент США уже назвал день своей инаугурации днем демократии. Он призвал сограждан забыть о разногласиях и сплотиться. Сама инаугурация проходит при ограниченном числе зрителей и повышенных мер безопасности. Предшественник Байдена Дональд Трамп несколько часов назад покинул Белый дом, еще раньше сообщалось, что он не будет присутствовать на церемонии.
2021-01-20T20:31:32+03:00
2021-01-20T20:31:32+03:00
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20:31, 20 января 2021
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