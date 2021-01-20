Антикоррупционный суд Украины не стал заочно арестовывать сына Виктора Януковича. Апелляционная палата суда отказала прокуратуре в ходатайстве о заочном аресте старшего сына бывшего украинского президента, Александра. Его вместе с отцом подозревают в незаконном присвоении резиденции Межигорье. Днем ранее суд также не стал арестовывать по этому делу Януковича-старшего.
2021-01-20T20:05:42+03:00
2021-01-20T20:05:42+03:00
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20:05, 20 января 2021
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