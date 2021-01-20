Антикоррупционный суд Украины не стал заочно арестовывать сына Виктора Януковича. Апелляционная палата суда отказала прокуратуре в ходатайстве о заочном аресте старшего сына бывшего украинского президента, Александра. Его вместе с отцом подозревают в незаконном присвоении резиденции Межигорье. Днем ранее суд также не стал арестовывать по этому делу Януковича-старшего.