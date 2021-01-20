Запрещенные международным правом кассетные боеприпасы найдены в Нагорном Карабахе российскими миротворцами. Об этом рассказал в интервью Российской газете начальник инженерных войск, чьи подчиненные занимаются разминированием окрестностей карабахской столицы Степанакерта. Какая именно сторона конфликта, армянская или азербайджанская, оставила неразорвавшиеся снаряды, не уточняется.

Война в Нагорном Карабахе продолжалась в августе-ноябре прошлого года и прекратилась после подписания договора между Баку и Ереваном при посредничестве России.