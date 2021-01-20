По меньшей мере 40 мигрантов утонули у берегов Ливии, передает агентство Reuter со ссылкой на источники в ООН. Это произошло при попытке пересечь Средиземное море и нелегально попасть в Евросоюз на лодке, которая перевернулась. Еще 10 человек удалось спасти из воды и доставить на берег – африканский.

По данным агентства, погибшие были выходцами из стран Западной Африки, которые использовали Ливию как перевалочную базу на пути в Европу. В этой североафриканской стране уже несколько лет продолжается гражданская война.