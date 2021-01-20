Медсестра, которая сегодня давала показания в суде по делу Голунова, рассказала, как силовики применяли к нему силу

Медсестра, которая сегодня давала показания в суде по делу журналиста Ивана Голунова, рассказала, как силовики применяли к нему силу – передает корреспондент ТАСС из зала суда. Свидетельница обвинения работала в Московском научно-практическом центре наркологии в тот день, когда полицейские привезли туда задержанного Голунова. Она услышала крики и шум и, выйдя на лестницу, увидела, как правоохранители тащат по ней молодого человека. В ответ на просьбу быть осторожнее и не разбить ему голову они ответили ей, что у него под головой рюкзак.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в июне 2019-го, но после широкомасштабной кампании общественной поддержки уже через несколько дней сняли все обвинения. Задерживавших его уволили из полиции, а потом на них завели дело о превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков.