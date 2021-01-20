В Вашингтоне началась церемония инаугурации 46-го президента США демократа Джозефа Байдена. По традиции президент присягает в полдень на ступенях Капитолия. К этой минуте Байден уже успел произнести свою клятву, как и вице-президент Камала Харрис. Новому президенту доставили ядерный чемоданчик.

На церемонии присутствуют бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, но не уходящий президент Дональд Трамп – он улетел в свое поместье во Флориде, это первый такой прецедент с 1869-го года. Гимн США на этот раз исполнит Леди Гага.

По информации американских СМИ, в своей инаугурационной речи Байден не будет упоминать предшественника, но сразу по окончании церемонии подпишет отменит целый пакет его указов в разных сферах – от иммиграции до охраны окружающей среды.

В американской столице после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6-го января введены максимальные меры безопасности, на улицах блокпосты, в районе Капитолия работаюn снайперы. Ранее из-за сообщений о бомбе в городе эвакуировали здание Верховного суда.