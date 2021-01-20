Российские кинокомпозиторы требуют убрать фильм «Союз спасения» из номинации «Лучшая музыка» премии «Золотой орел». За эту работу номинируется Дмитрий Емельянов. По словам авторов открытого письма, которое приводит интернет-издание «Бюллетень кинопрокатчика», музыка в картине о восстании декабристов не является оригинальной. По их словам, в работе Емельянова слышно сочетание инструментальной и мелодической переработки существующей музыки из фильма «Меч короля Артура». Они не исключают, что были и другие оригинальные произведения сторонних авторов из других проектов. Кроме того, по мнению подписавших письмо, музыка из фильма «Союз спасения» технически «очень низкого качества», так как симфонические партии записаны виртуальными инструментами, а не живым оркестром.
2021-01-20T19:34:30+03:00
2021-01-20T19:34:30+03:00
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19:34, 20 января 2021
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