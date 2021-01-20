В Чечне убиты пятеро предполагаемых боевиков, говорят в Национальном антитеррористическом комитете. Среди них — Аслан Бютукаев, которого следствие называет причастным к взрыву в аэропорту Домодедово 10 лет назад. По словам главы республики Рамзана Кадырова, убитые были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске по статье о террористической деятельности. По его словам, больше в Чечне нет причастных к террористической деятельности. В то же время ранее Кадыров, как обращает внимание ТАСС, говорил, о том, что убитых было шестеро.
2021-01-20T19:34:10+03:00
2021-01-20T19:34:10+03:00
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19:34, 20 января 2021
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