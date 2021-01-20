Избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий. Церемония инаугурации должна начаться здесь примерно через полчаса. Вместе с Байденом в здание Конгресса США зашла и избранный вице-президент Камала Харрис. Кроме того, сообщается, что Байдену уже несут т.н. «ядерный чемоданчик».

Джо Байден уже сегодня планирует подписать серию указов, это произойдет сразу после его вступления в должность. Церемония инаугурации должна начаться через несколько часов в Вашингтоне. Среди прочего это будут указы о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения, а также к Парижскому соглашению по климату. Байден планирует также подписать указ о мерах по контролю за пресечением расовой дискриминации в органах власти, борьбе с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.