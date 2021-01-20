Угроза взрыва объявлена в здании Верховного суда США. Однако эвакуация не проводилась, передает телеканал CNN. Само здание находится в непосредственной близости от Капитолия, где в ближайшее время принесет присягу и вступит в должность избранный президент США Джозеф Байден. В связи с церемонией инаугурации в столице США усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта.
2021-01-20T19:32:58+03:00
2021-01-20T19:32:58+03:00
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19:32, 20 января 2021
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