Угроза взрыва объявлена в здании Верховного суда США. Однако эвакуация не проводилась, передает телеканал CNN. Само здание находится в непосредственной близости от Капитолия, где в ближайшее время принесет присягу и вступит в должность избранный президент США Джозеф Байден. В связи с церемонией инаугурации в столице США усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта.