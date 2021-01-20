Колпинский райсуд Петербурга запретил сайты, на которых выложены серии нескольких аниме-сериалов. В них эксперты и суд увидел вещи, которые могут довести детей до суицида.

Под запрет попали как минимум два сайта, на которых до того, как их заблокирует Роскомнадзор, можно посмотреть аниме. Решение Колпинский суд вынес по четырём картинам. Самая известная из них — «Тетрадь Смерти». Также запреты касаются сериалов «Инуящики», «Токийский Гуль» и «Эльфийская песнь». В них эксперты нашли вещи, которые могут склонять детей к суициду. В частности, это убийства, отношения между подростками одного пола, эротика, расчленёнка и каннибализм. Неоднократно в ходе заседания эксперты отмечали, что из-за таких мультфильмов могут вырасти дети-садисты. Все участники заседания просматривали некоторые из эпизодов, указанные в материалах дела. Судья Дмитрий Никулин внимательно выслушивал эксперта и прокурора и после удалялся для решения по каждой из картин. Буквально через пару минут он возвращался и выносил решение о запрете мультфильмов. В большинстве случаев он не смог найти на сайтах маркировку о возрастных ограничениях при просмотре этого аниме. Прокурор отмечал, что установить владельцев порталов ему не удалось. Пресс-служба судов Петербурга отметила, что под запрет попадают только те сайты, которые указаны в материалах дела. Добавим, что Колпинский районный суд Петербурга так и не приступил к рассмотрению дел, о запрете аниме «Наруто» и «Межвидовые Рецензенты».

Заседание по песне под названием «Я съел деда» популярного исполнителя Моргенштерна перенесли на 17-е февраля. Судья Дмитрий Никулин попросил привлечь к рассмотрению этого дела представителей Министерства Культуры и МВД.