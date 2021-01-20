Суд автономного сообщества Кастилия-и-Леон согласился смягчить наказание мужу сестры испанского короля Филиппа VI, Иньяки Урдангарину. Об этом говорится в пресс-релизе суда. В документе отмечается, что он сможет работать вне тюрьмы, возвращаться в центр социальной интеграции, чтобы спать, и проводить за его пределами все выходные.

Зять монарха в 2016-м был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы за мошенничество, растрату и налоговые преступления. Это первый случай, когда на скамье подсудимых оказался член королевской семьи. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе сама сестра короля.