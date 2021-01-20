При взрыве в Мадриде погибли по меньшей мере два человека, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.

Здание в центре Мадрида принадлежало католической церкви, там располагались жилые помещения, а также проводили обучение священников и кормили бездомных. По данным издания El Pais, мощный взрыв произошел во время проверки газового оборудования. Власти города также говорят об утечке газа. Взрыв ощутили даже в соседних районах. Здание сильно пострадало – восстановлению оно не подлежит, разрушено несколько верхних этажей, обрушились внешние стены. СМИ публикуют фотографии, на которых видно, что обломки разлетелись на сотню метров, повредив припаркованные автомобили. Из находящегося поблизости дома престарелых и других зданий всех эвакуировали, людей пока разместят в отелях. Территория вокруг здания оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и медики, прибыл также мэр города. Агентство Reuters со ссылкой на представителей церкви пишет, что ведутся поиски одного из волонтеров. По меньшей мере восемь человек пострадали, один в тяжелом состоянии. Есть и погибшие, однако разные источники называют разное количество жертв.

В российском посольстве в Мадриде сообщили, что информации о пострадавших в результате взрыва россиянах пока нет. Диппредставительство следит за ситуацией.