Дональд Трамп пожелал новой администрации США удачи, но не поехал на инаугурацию

Дональд Трамп пожелал новой администрации Джозефа Байдена удачи и пообещал вернуться. Об этом Трамп заявил, обращаясь к группе сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду. Трамп покинул Вашингтон за несколько часов до начала инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.
2021-01-20T19:02:08+03:00
2021-01-20T19:02:08+03:00
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19:02, 20 января 2021
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