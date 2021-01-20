Дональд Трамп пожелал новой администрации США удачи, но не поехал на инаугурацию

Дональд Трамп пожелал новой администрации Джозефа Байдена удачи и пообещал вернуться. Об этом Трамп заявил, обращаясь к группе сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду. Трамп покинул Вашингтон за несколько часов до начала инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.