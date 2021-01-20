Трамп оставил традиционное письмо своему преемнику Байдену

Уходящий президент США Дональд Трамп оставил традиционное письмо своему преемнику Джо Байдену, передает со ссылкой на источники телеканал CNN.

Ранее Трамп выступил с прощальной речью, в которой перечислил заслуги своей администрации, на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. Он пожелал успеха преемнику, но затем улетел в свое поместье во Флориде, не дожидаясь церемонии. Это всего лишь второй случай в истории страны, когда живой предыдущий президент пропускает инаугурацию следующего. Об этих планах Трампа объявили еще накануне.