Жители индийской деревни, где родились предки нового вице-президента США Харрис, вознесли молебен в ее честь

Жители индийской деревни, где родились предки нового вице-президента США Камалы Харрис, вознесли специальный молебен в ее честь. Как передает канал News18, молитвы вознесли в местном храме бога Айянара, речь идет о деревушке в штате Тамилнад на юге страны. Местные жители помолились, чтобы Харрис стала следующим президентом Соединенных Штатов.