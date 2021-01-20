Жители индийской деревни, где родились предки нового вице-президента США Харрис, вознесли молебен в ее честь

Жители индийской деревни, где родились предки нового вице-президента США Камалы Харрис, вознесли специальный молебен в ее честь. Как передает канал News18, молитвы вознесли в местном храме бога Айянара, речь идет о деревушке в штате Тамилнад на юге страны. Местные жители помолились, чтобы Харрис стала следующим президентом Соединенных Штатов.
2021-01-20T18:41:29+03:00
2021-01-20T18:41:29+03:00
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18:41, 20 января 2021
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