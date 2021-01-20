При взрыве в Мадриде погибли как минимум три человека, – таковы данные местного информагентства EFE. Взрыв произошел в здании в самом центре города, в квартале Ла Латина. Судя по фотографиям с места происшествия, он уничтожил как минимум 4 этажа. Количество пострадавших и причины уточняются, но по предварительным данным СМИ, речь может идти о взрыве бытового газа. На месте работают экстренные службы и спасатели.
2021-01-20T18:39:56+03:00
2021-01-20T18:39:56+03:00
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18:39, 20 января 2021
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