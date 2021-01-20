Валентина Матвиенко заявила о том, что в России не будут вводиться «иммунные паспорта»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России не будут вводиться так называемые иммунные паспорта, но учет привитых при этом вести собираются. По словам главы верхней палаты российского парламента, в восприятии россиян «ковидный паспорт» — это красная книжечка с печатями, которая дает обладателю дополнительные права. Такого рода документы вводится не будут.

При этом Валентина Матвиенко сказала, что в единую базу сведут всех сделавших прививку. Спикер Совета Федерации порекомендовала всем пройти процедуру и рассказала, что и сама собиралась это сделать, однако ее анализ крови показал наличие антител и врачи рекомендовали ей отложить вакцинацию, к которой она несомненно прибегнет в будущем. Против ковид-паспортов высказались около 60 процентов россиян. Это данные опроса общественного мнения, который провел портал «Суперджоб». За идею выступают в зависимости от возраста и имущественного статуса, от 11 до 15 процентов респондентов. Одной из главный причин неприятия коронавирусной паспортизации россияне назвали врачебную тайну. Кроме того, они считают, что это может привести к дискриминации.

Между тем в нескольких российских регионах заявили о том, что планируют вводить иммунные паспорта. В Башкортостане их начнут выдавать с пятого февраля.