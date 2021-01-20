Полицейские, по данным газеты «Коммерсант», нанимают студентов московских вузов в качестве понятых

Полицейские по данным газеты «Коммерсантъ» нанимают студентов московских вузов в качестве понятых. Это происходит в закрытом чате в мессенджере Телеграм. В МВД после публикации начали проверку.

Поставить подписи под протоколом описи или осмотра, сфотографировать тома уголовных дел. За то, чтобы выступить в роли понятого обещают от одной до трёх тысяч рублей. На внутреннем сленге оперативное мероприятие называют «съездить на экзамен», а перевод денег за работу — «получить зачёт». По данным газеты «Коммерсантъ», понятых набирают в закрытом чате Телеграма. Адрес для сбора нередко один и тот же: одно из управлений внутренних дел Москвы. Источник издания предоставил скриншоты переписки. Один из участников чата рассказал газете, что там сидит год, на подработку выезжал практически в каждое УВД столицы. О подставных понятых в своем деле до этого говорил журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, его задержали в июне позапрошлого года якобы за хранение и сбыт наркотиков. В чате на вопрос о понятых по делу журналиста другой участник сказал: «Их уже отчислили». И дал соответствующую ссылку на материал телеканала «Дождь», где говорится, что где отмечается, что понятые в деле Голунова были подставными. Публикацией о предположительно нанятых полицией понятых заинтересовались на Петровке, 38. В пресс-службе столичного главка МВД обещали тщательно проверить сведения в газете «Коммерсантъ» и дать правовую оценку действиям сотрудников.

Эксперты, опрошенные газетой, видят риск для силовиков в привлечении студентов в качестве понятых. Поскольку кто-то из них может взять том уголовного дела, с которым ему поручили поработать, отдать заинтересованным лицам или даже сжечь.