Прокуратура требует убрать бюст историка и политического деятеля от стен СПБГУ

Прокуратура требует убрать бюст историка и политического деятеля от стен Санкт-Петербургского Государственного Университета. Вуз обвинили в героизации нацистских преступников.

Университет не будет обжаловать решение прокуратуры и в ближайшее время бюст Ахмет-Заки Валиди уберут. Об этом порталу Закс.ру сообщил заместитель директора СПбГУ по правовым вопросам Юрий Пеньков. Какая именно судьба ждёт бюст после того — не уточняется. Памятник Валиди появился около вуза ещё в 2008-м году. Обращения о нём поступали от горожан на протяжении нескольких лет и представители учебного заведения в 2019-м попросили прокуратуру провести проверку. Ахмет-Заки Валиди известен как учёный-тюрколог, историк и лидер башкирского национально-освободительного движения. В 20-х годах прошлого века бежал из России после выступления против большевиков. Долгое время жил в Германии. Оттуда в день нападения фашистов на Польшу он уехал в Турцию. За время работы опубликовал более четырёхсот работ на одиннадцати языках.

В честь Ахмет-Заки Валиди названа улица в Уфе. Также в Башкортостане есть две премии имени учёного.