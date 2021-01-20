Рамзан Кадыров объявил об окончательной ликвидации террористического подполья в Чечне. Он сообщил, что убит лидер боевиков, соратник Доку Умарова, Аслан Бютукаев. Кадыров лично доложил в Кремль об успешном проведении спецоперации. Ее участники будут представлены к государственным наградам.

По данным Национального антитеррористического комитета, Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году.