Партия «Справедливая Россия» в ближайшее время объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России», — объявил лидер справедливороссов Сергей Миронов. Он призвал другие партии присоединиться к этому объединению. По словам Миронова, у партии будет один председатель, и Миронов выразил надежду на то, что будет поддержана его кандидатура.

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, была создана в прошлом году. На выборах в сентябре прошла в думу Рязанской области. Партия «Патриоты России» была создана в 2005 году в результате раскола КПРФ.

Зампред партии «Патриоты России» Надежда Корнеева рассчитывает на то, что объединение укрепит левопатриотическое движение в стране.

В Центризбиркоме заявили, что новая объединенная партия при активной и грамотной организации успеет провести необходимые мероприятия для участия в выборах в Госдуму в сентябре.