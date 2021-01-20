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Эксклюзив Эха 18:16, 20 января 2021

В Кремле назвали «чушью» и «компиляцией» расследование Навального о «дворце Путина» под Геленджиком

В Кремле назвали «чушью» и «компиляцией» расследование политика Алексея Навального о «дворце президента Владимира Путина» под Геленджиком. Оно вышло накануне – ролик на платформе YouTube собрал уже более 25 миллионов просмотров.

«Это все абсолютно голословные утверждения», — подчеркивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование. По его словам, вброс про дворец появился еще несколько лет назад, и эти инсинуации уже неоднократно пытались использовать, не обременяя себя попытками привести доказательства. Песков отмечает, Путину вменяется в собственность то, чего не существует. Все имущество президента указано в его ежегодной декларации. В расследовании ничего нового нет, кроме разве что монтажа – речь идет о кадре, на котором Путин плавает в Енисее. Его тело в ролике использовали при иллюстрации крытого бассейна во дворце. Песков считает, что подобные, цитата «псевдорасследования» – это «лохотрон», главная задача которого – собрать деньги. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что фильм собрал уже много просмотров, и предостерег россиян от перевода пожертвований «таким жуликам». Накануне Песков также ответил на вопрос по поводу расследования, но его комментарий был менее обстоятельным. Пресс-секретарь президента лишь сказал, что это «сильно заезженная пластинка», «никаких дворцов у Путина нет».

В двухчасовом расследовании, опубликованном на канале Навального в YouTube, говорится о резиденции, находящейся на территории почти в 70 гектаров под Геленджиком, ее строительство могло обойтись в 100 миллиардов рублей. В ФБК утверждают, что все это принадлежит Путину и называют комплекс самой крупной взяткой в истории – финансируется весь этот грандиозный проект компаниями, связанными с людьми из ближайшего окружения президента. Авторы расследования показали территорию с воздуха, опубликовали подробный план дворца и смоделировали его убранство, которое одни пользователи соцсетей сравнили с интерьерами Версаля, другие обвинили заказчика в отсутствии вкуса. На территории резиденции нашли тоннели в скале, подземный хоккейный стадион, виноградники, винные заводы и устричные фермы.

В ФБК отмечают, что с момента выхода расследования в фонд пришло уже несколько миллионов рублей пожертвований. Напомним, что российские власти называют ФБК «иностранным агентом».

Фонд борьбы с коррупцией владеет доказательствами того, что дворец на Черном море за сто 100 миллиардов долларов принадлежит президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. «Путин ничего не записывает на себя. Если мы откроем декларацию Путина, то мы увидим, что у него есть «запорожец» и есть прицеп, что, очевидно, даже для людей, которые очень любят Путина, не соответствует его образу жизни и статусу. Никаких документов, где написано, что Путин владелец нет и никогда не будет. Но доказательства того, что дворец действительно принадлежит Путину, огромны. Люди, которые управляют этим дворцом, мы нашли пять человек, все они являются штатными сотрудниками компании двоюродного племянника Путина. Над дворцом установлена бесполетная зона, там охраняет все ФСО. Бюджет проекта за последние три года составляет 35 миллиардов рублей, часть которых затрачено на безопасность и дронозащиту», — сказал он.

Политолог Кирилл Рогов в эфире «Эха» рассказал, что появление нового расследования Навального нанесёт ущерб имиджу президента России Владимира Путина. Расследование о «дворце Путина» уже собрало более 20 миллионов просмотров.



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