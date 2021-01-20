Сегодня будет приведен к присяге избранный президент США Джо Байден

Из-за беспрецедентных мер безопасности в Вашингтоне для широкой аудитории церемония инаугурации будет виртуальной.

Избранный президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис будут приносить присягу в условиях пика пандемии коронавируса в США и почти военного положения в Вашингтоне, в котором сейчас находятся 25 тысяч офицеров Нацгвардии. Они же с прошлой недели по периметру охраняют Капитолий — в дополнение к двухметровому забору, после насильственного захвата здания Конгресса сторонниками Трампа 6 января, в результате которого погибли 5 человек. Проход на Национальной Молл, на котором традиционно собираются американцы на инаугурацию, будет закрыт. На церемонии в Капитолии будут присутствовать около тысячи человек, в основном, члены Конгресса, которым было разрешено пригласить не более одного гостя, а также бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-мл и Билл Клинтон. Церемония начнется в 10.30 утра по местному времени с исполнения американского гимна Леди Гагой, после чего выступит Дженнифер Лопес. После чего Джо Байден даст присягу на Конституции перед старшим судьей Верховного Суда США Джоном Робертсом, а Камала Харрис — ставшая не только первой женщиной, но и первой не-белой женщиной на посту вице-президента, даст присягу перед первой не-белой женщиной-судьей Верховного Суда Соней Сотомайор. После чего Байден и Харрис вместе с Обамой, Бушем-мл и Биллом Клинтоном отправятся на Арлингтонское кладбище, где возложат венки. Традиционный парад, когда президент идет пешком от Капитолия до Белого Дома, в этот раз будет заменен на виртуальное мероприятие. Посмотреть церемонию инаугурации можно будет в прямом эфире, в том числе, в социальных сетях.

45-й президент США Дональд Трамп и первая леди уже покинули Белый дом. Они не будут присутствовать на церемонии. В прощальном видеообращении к нации Трамп признал, что проиграл президентские выборы 6-го января, когда его сторонники штурмовали Капитолий. По словам Трампа, американцы были в ужасе, «насилие это атака на все, что мы чтим и это нельзя терпеть». При этом Трамп пожелал удачи новой администрации. Трамп также назвал себя первым президентом США за десятилетия, который не начал ни одной войны.

В первый день своего президентства Джозеф Байден намерен отозвать целый ряд решений, принятых Дональдом Трампом, в том числе, остановить строительство стены на границе с Мексикой. В первых указах нового президента сняты ограничения на въезд в США для людей из ряда мусульманских и африканских государств. Кроме этого, будут пересмотрены исполнительные указы главы Белого дома о выходе Вашингтона из нескольких международных соглашений, как например, Парижское соглашение по климату. Ожидается, что данный процесс займет не более месяца. Будет восстановлено прерванное Трампом членство Америки во Всемирной организации здравоохранение. Как уточняет телеканал CNN, для этого специально назначен глава делегации США в ВОЗ доктор Энтони Фочи. В опубликованном плане, перечисляющем намерения президента Байдена, также говорится, что он объявит о «незамедлительном прекращении действия декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, которая использовалась в качестве предлога для оправдания выделения средств на строительство стены (вдоль границы двух стран). Это заявление приведет к незамедлительной приостановке проектов по строительству, что позволит пересмотреть законность использовавшихся методов выделения средств и контрактов». CNN напоминает, что строительство стены Дональд Трамп объяснял необходимостью противостоять нелегальной иммиграции, и это было одним из его главных предвыборных обещаний. Большое внимание в первых указах Джо Байдена уделено коронавирусу, пишет портал Swissinfo: будет создана должность государственного координатора по борьбе с пандемией, который будет подчинен непосредственно президенту и отвечать за производство и распределение антивирусной вакцины. Запускается и специальная информационная кампания, предполагающая обязательное ношение масок в предстоящие, как минимум, сто дней, а также неукоснительное соблюдение социальной дистанции в публичных местах. Как сообщает издание USA Today, сегодня же Джо Байден представит проект нового иммиграционного законодательства, которое предполагает поэтапное, растянутое на несколько лет предоставление американского гражданства примерно 11 миллионам нелегалов, живущим в США.

В Кремле заявляют, что рассчитывают на добрые отношения с Вашингтоном после инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин остается приверженцем развития российско-американских отношений. Без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно, однако этот настрой Путина не встречает взаимности за океаном, — подчеркнул Песков.

Тележурналист и американист Михаил Таратута не надеется, что из-за смены администрации российско-американских отношений улучшатся. Вполне возможно — ситуация ухудшится, считает Таратута. Он добавил, что арест Алексея Навального также может послужить предлогом для новых санкций. Между тем госсекретарь США в новой американской администрации Энтони Блинкен выступил в поддержку Алексея Навального. Он заявил, что Вашингтон осуждает попытки российских властей заставить замолчать оппозиционного политика. Блинкен добавил, что вопрос отношений с Россией в приоритете в повестке новой администрации. Задержание Навального ранее осудил действующий госсекретарь Майкл Помпео и кандидат в советники по национальной безопасности Джейк Салливан. В ответ российский МИД посоветовал иностранным дипломатам заняться решением собственных проблем.

Российско-американские отношения переживают серьезный кризис из-за утраты обоюдного доверия сторон. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Лукин. «Нынешняя администрация состоит из людей, которые относятся к политике более рационально и менее хаотично, чем представители предыдущей. Это может отразиться на внешнеполитическом стиле. Очень многое будет зависеть от внутренней политики, американской, и не только, потому что нарушено главное в наших отношениях, произошел серьезнейший кризис доверия. Доверие упало до нуля, и с той, и с другой стороны», — сказал он. Лукин добавил, что восстановление доверия потребует тщательной работы США и РФ. В США сегодня состоится инаугурация президента Джо Байдена. Из-за беспрецедентных мер безопасности, введенных в Вашингтоне, для широких масс церемония будет проходит виртуально.