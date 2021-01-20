«МБХ медиа»: Школы в Красноармейске, где массово отравились дети, обслуживает компания, которую связывают с Пригожиным

Две школы в Подмосковном Красноармейске, где массово отравились дети, по данным издания «МБХ медиа», обслуживает компания, которую связывают с Евгением Пригожиным, также известным как «повар Путина». С жалобами на плохое самочувствие обратились к медикам более 40 детей.

Ранее в Москве уже фиксировали серию отравлений школьников, тогда журналисты также связывали поставщиков питания в эти учреждения с Пригожиным