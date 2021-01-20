Трамп вылетел в Палм-Бич во Флориде, в последний раз воспользовавшись президентским бортом №1

Уходящий президент США Дональд Трамп вылетел в Палм-Бич во Флориде, в последний раз воспользовавшись президентским бортом номер 1. Перед этим он выступил с прощальной речью на военной базе Эндрюс, в которой перечислил заслуги своей администрации и пожелал удачи следующему президенту Джо Байдену. Затем в его честь дали залп из артиллерийских орудий.

О том, что Трамп не собирается оставаться в Вашингтоне на инаугурацию преемника, было известно заранее. Во Флориде у Трампа находится частное поместье Мар-а-Лаго, где он даже собирался в 2020-м проводить саммит Большой семерки – в итоге мероприятие прошло в онлайн-формате из-за коронавируса