Блогера Илью Варламова вызвали в полицию, обвинив в неуважении к власти. Об этом сказали юристы, которые представляют его интересы. Повестку Варламову вручили на 1-е февраля в управление МВД по Архангельску. В связи с какими именно событиями на него собираются составить протокол, пока неизвестно.

В последний раз в Архангельске Варламов был в начале ноября 2020-го. Тогда же он встречался с главой города Виктором Моревым. В роликах по итогам поездки Варламов показывал ветхие дома, заборы и большое количество рекламы.