В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

UPD, 17:55 При взрыве в Мадриде погибли несколько человек, — об этом сообщается со ссылкой на полицию.

UPD, 17:34 Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва. Об этом сообщил телеканал «Секста». По его данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

UPD, 17:25 Три верхних этажа сильно разрушены. На улице, где расположено здание, много мусора и обломков. Как передает газета El País, инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск).

UPD, 17:23 По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых в центре Мадрида, сейчас идет эвакуация, есть пострадавшие.

Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре испанской столицы. Об этом сообщила газета «Диарио». Издание не уточняет, каковы причины взрыва и есть ли пострадавшие, — со ссылкой на издание сообщает ТАСС. Экстренные службы оцепляют место происшествия.