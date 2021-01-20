В МВД проверят существование чатов в Telegram, в которых якобы нанимали понятых

В МВД проведут проверку по факту существования в мессенджере Telegram-чатов, которые полицейские используют для найма понятых. О них ранее написала газета «Коммерсантъ».

«Нужны двое на осмотр завтра 4 утра», «Нужны двое на опись со своими ноутбуками» — так в закрытых чатах в Telegram полицейские ищут желающих за сумму от одной до трех тысяч рублей выступить понятыми. Отметим, что по закону они должны производить независимое наблюдение за действиями следователей. Как рассказал «Коммерсанту» один из участников чата, он за год успел посотрудничать с полицейскими почти из каждого московского УВД. На внутреннем сленге выезд на оперативное мероприятие называется «съездить на экзамен», а перевод денег за работу — «получить зачет». Когда один из участников чата попытался выяснить, есть ли в нем люди, выступавшие понятыми в резонансном деле против журналиста Ивана Голунова, ему ответили, что их «уже отчислили». Напомним, что сам Голунов после освобождения провел свое расследование – он узнал, что понятые в его деле были знакомы с полицейскими и получали за это деньги. И это распространенная практика, причем часто зачастую в качестве понятых привлекают, например, задержанных за другие правонарушения, которым за это обещают смягчение наказания.

Еще одно расследование проводило издание The Insider: оно рассказывает об отлаженной системе использования понятых, готовых за деньги подписать любой документ