Новая администрация США будет добиваться остановки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Он также отметил, что будет дополнительно консультироваться с избранным президентом СШа Джо Байденом по вопросу строительства «Северного потока – 2»