Новая администрация США будет добиваться остановки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Он также отметил, что будет дополнительно консультироваться с избранным президентом СШа Джо Байденом по вопросу строительства «Северного потока – 2»
2021-01-20T17:10:06+03:00
2021-01-20T17:10:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:10, 20 января 2021
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